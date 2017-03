Tennis, Maria Sharapova in campo a Roma

Il rientro ufficiale alla gare dopo la squalifica per l'uso di meldonium sarà a fine aprile a Stoccarda, ma da Maria Sharapova è arrivato un importante annuncio che riguarda gli appassionati italiani: "Il torneo di Roma è stato il primo a contattarmi per offrirmi una wild card - ha sottolineato Maria - questo significa molto per me. Roma è sempre stato un posto speciale nella mia carriera e non vedo l'ora di tornare".