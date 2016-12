Tennis, la Gran Bretagna vince la Coppa Davis

"Non posso credere che ce l'abbiamo fatta. Potremmo non avere un'altra occasione così, dobbiamo festeggiare stanotte - ha detto lo scozzese Murray, 11 vittorie su 11 match di Davis nel 2015 (8 singolari e 3 doppi, meglio solo McEnroe, 12 su 12 nel 1982) - . Il sostegno della mia famiglia e di Jamie in panchina mi ha aiutato tanto. Il match point? E' stato un modo incredibile di chiudere quest'incontro". Nei singolari della prima giornata Goffin, numero 1 belga, aveva superato per 3-6 1-6 6-2 6-1 6-0 Kyle Edmund. Murray, numero 1 britannico, si era poi imposto per 6-3 6-2 7-5 su Ruben Bemelmans. Nel doppio, Murray e suo fratello maggiore Jamie hanno portato in vantaggio gli ospiti battendo per 6-4 4-6 6-3 6-2 la coppia belga, formata da Goffin e Steve Darcis. La finale si è disputata tra eccezionali misure di sicurezza per i rischi di terrorismo due settimane dopo gli attacchi di Parigi.