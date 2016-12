Tennis: la Azarenka è incinta

Questo il comunicato di Victoria Azarenka.



Cari fan,

Ho delle novità interessanti da condividere con voi.

Sono passate un paio di settimane dall'ultima volta che avete avuto mie notizie. Mentre mi stavo riprendendo dall'infortunio al ginocchio che ho patito al Roland Garros, ho ricevuto delle notizie dal mio medico: io e il mio ragazzo diventeremo genitori alla fine di quest'anno. Non potremmo essere più felici e mi sento molto fortunata ad iniziare questo emozionante viaggio nel costruire una famiglia insieme.

Mentre in questa stagione mi mancherà competere in questo sport che amo, sono emozionata per tutto quello che mi aspetta. Mi prenderò il tempo per migliorare me stessa in un modo in cui non sono mai stata in grado di fare prima. Sono stata veramente ispirata da tante forti atlete che sono tornate al top nel loro sport dopo avere avuto dei figli, e io ho intenzione di fare esattamente questo. Non c'è niente di più speciale che diventare genitore, e io sono fortunata ad avere così tanti esempi di donne, in ogni fase della vita, che hanno perseguito le carriere che amano mentre crescono dei figli. Grazie mille alla mia famiglia, agli amici, al team, e allo sponsor - il vostro sostegno e incoraggiamento è stato incredibile.

E a tutti i miei fan, sono così impaziente di condividere questo viaggio con tutti voi.

Victoria