Tennis, Fognini lascia coach Perlas: c'è l'ipotesi Pennetta

Dopo cinque anni Fabio Fognini ha deciso di cambiare allenatore annunciando la separazione da coach José Perlas dai suoi social: "Dopo questi anni di lavoro insieme - ha scritto il 29enne tennista italiano - ho deciso di provare qualcosa di nuovo, una nuova scommessa con me stesso. Abbiamo ottenuto grandissimi risultati insieme e non ha mai smesso di credere in me. Rimarrà un secondo padre". C'è l'ipotesi Pennetta come nuova coach.

Con l'allenatore spagnolo l'azzurro ha vinto quattro titoli Atp, tutti sulla terra battuta (Stoccarda e Amburgo nel 2013, Vina del Mar 2014 e Umago l'estate scorsa), raggiungendo il suo best ranking (14/o posto). "Abbiamo ottenuto grandissimi risultati insieme, grandi soddisfazioni, ma anche qualche rammarico - continua Fognini, oggi sceso alla 50/a posizione - La persona che voglio ringraziare di piu' e che mi e' sempre stata vicino nel bene e nel male e che non ha mai smesso di credere in me e' il mio allenatore Jose', che mi ha aiutato a crescere sia come tennista, sia come uomo: rimarra' per sempre un grande punto di riferimento e un mio secondo papà".