Tennis: Federer si dà alla musica

Roger Federer si dà alla musica. Il campione svizzero ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video in cui canta "Hard to Say I'm Sorry" dei Chicago con il collega Grigor Dimitrov e l'ex tennista Tommy Haas. Il risultato dei tre - accompagnati dal produttore e compositore canadese David Foster, uno dei mostri sacri dell’industria musicale, vincitore di ben 16 premi Grammy - non è proprio il massimo e King Roger ci scherza su: "Abbiamo dato vita a una boyband #NOTNSYNC".