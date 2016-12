Tennis: Federer operato, 40 giorni di stop

Si è chiusa male l'edizione 2016 degli Australian Open per Roger Federer . Il campione svizzero, battuto in 4 set da Novak Djokovic in semifinale, si è infortunato al ginocchio sinistro ed è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per riparare il menisco danneggiato. Il numero 3 al mondo dovrà osservare uno stop di circa 40 giorni e sarà costretto a saltare i tornei di Dubai e Rotterdam.

"Voglio informarvi che ieri ho subito un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio. Mi sono fatto male il giorno dopo la semifinale in Australia. Dopo aver fatto i primi test al rientro a casa, mi hanno diagnosticato un problema al menisco. Mi spiace per i miei amici di Rotterdam e Dubai, ero molto ansioso di giocare quei tornei", ha scritto Federer sulla sua pagina ufficiale Facebook.



Lo svizzero, che ha vinto le edizioni 2014 e 2015 del torneo di Dubai, ha aggiunto: "Questo è uno spiacevole contrattempo, sono però incoraggiato e grato che l'intervento è stato un successo. Sono impaziente di iniziare il processo di riabilitazione che inizierà questo pomeriggio e lavorerò sodo per tornare nel circuito nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti per il vostro incredibile sostegno".