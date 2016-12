Tennis, Federer brucia le tappe: rientro prima del 2017?

Federer ha giocato il suo ultimo match a luglio a Wimbledon (ko in semifinale con Milos Raonic), prima che il ginocchio operato a febbraio al menisco tornasse a fare le bizze e a tormentarlo. Ginocchio e schiena non lo hanno lasciato in pace, tanto da costringerlo a rinunciare anche all'appuntamento olimpico, dove sognava di conquistare la medaglia d'oro in singolare dopo quella vinta in doppio nel 2008.



Ora finalmente la buona notizia: il Maestro ha bruciato le tappe (avrebbe dovuto rimettere piede in campo solo ad ottobre) e ora i suoi fan sognano di vederlo ancora in campo in questo finale di stagione. "Mi sento alla grande" le parole affidate a Twitter dal campione svizzero, che ha provato tutti i colpi: rovescio, dritto e servizio, e che fanno sperare gli appassionati. Magari proprio nella sua Basilea (24-30 ottobre), in quel torneo che lo ha visto trionfare in sette occasioni.