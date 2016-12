Tennis, Fed Cup: sorteggio ok per l'Italia

15:18 - Sorteggiato oggi a Genova il tabellone della sfida di Fed Cup di tennis Italia-Francia. Ad aprire le danze saranno Errani e Garcia sabato alle 14 sul campo di terra rossa allestito al '105 Stadium' del capoluogo ligure. A seguire l'incontro tra Giorgi e Cornet. Domenica alle 12 si affrontano le rispettive numero 1, Errani e Cornet prima di Giorgi contro Garcia. Chiude il doppio Knapp-Vinci contro Mladenovic-Parmentier.

Al termine del sorteggio, il capitano azzurro Barazzutti si dimostra ottimista: "Per quanto mi riguarda, il sorteggio va bene. Ho optato per le giocatrici che ritenevo più adatte e più in forma per giocare questo match - rivela -. Ci ho pensato molto, ma alla fine per il singolare la scelta è ricaduta su Errani e Giorgi. Le francesi giocano bene, sono giovani, sarà una sfida difficile, ma ci auguriamo di vincere".

Sono due i precedenti tra la Errani e la Garcia, entrambi vinti dalla francese (a Madrid e a Wimbledon nel 2014). La tennista bolognese è invece in vantaggio 4-1 negli scontri diretti con la Cornet (unica sconfitta a Charleston nel 2008). La Giorgi, invece, non ha mai affrontato la Garcia mentre è sotto 2-1 nei confronti con la Cornet (unico successo a Strasburgo nel 2014). Sono in tutto 9, infine, le sfide tra Italia e Francia in Fed Cup con le transalpine avanti 6-3. L'ultimo match risale al 2009 con una netta vittoria per 5-0 delle azzurre.