Tennis, Djokovic fa dietrofront: "Mai voluto creare una battaglia dei sessi"

Novak Djokovic torna sui suoi passi. Il tennista n°1 al mondo aveva rilasciato delle dichiarazioni a favore del pensiero di Raymond Moore , ex direttore e CEO di Indian Wells , contrario alla parità di montepremi tra uomini e donne nei tornei dello Slam e combined come quello californiano. "Non volevo che la questione del prize money si trasfromasse in una battaglia dei sessi. Porgo le mie scuse a chi si è sentito offeso", ha scritto su Facebook.

Djokovic ha voluto quindi chiarire definitivamente la propria posizione e spegnere ogni polemica affidandosi ai social. "In genere utilizzo questa pagina per condividere con voi le mie gioie - si legge sul suo profilo Facebook - soprattutto dopo le grandi vittorie. Ma questa volta ho dovuto riflettere un bel po' prima di scrivere. Come sapete mi hanno chiesto di commentare una polemica che non avevo creato io. L'euforia e l'adrenalina dopo il successo di domenica scorsa hanno preso il sopravvento e ho rilasciato delle dichiarazioni che non riflettono davvero il mio punto di vista e che vorrei chiarire. Io ho un'attenzione particolare verso il futuro del nostro sport. Trovo necessario parlare di una distribuzione più equa dei premi nel circuito, ma questo riguarda sia gli uomini che le donne. Non ho mai voluto trasformare la questione del prize money in una battaglia dei sessi. Dunque porgo le mie scuse a chi si è sentito offeso".