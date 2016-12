Tennis: congiuntivite per Djokovic, occhiali scuri e riposo forzato

Non c'è pace per Novak Djokovic. A seguito di un consulto medico a Belgrado, il tennista serbo ha scoperto di aver contratto una forma di congiuntivite. Nole, costretto già la scorsa settimana al ritiro nel torneo di Dubai per via di continui problemi agli occhi,sarà costretto all'utilizzo di occhiali scuri e ad osservare un periodo di riposo, ma confida di tornare presto ad allenarsi per potersi preparare al meglio in vista della Coppa Davis.