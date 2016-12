Tennis, Cibulkova in trionfo a Singapore: battuta la Kerber alle WTA finals

Grande impresa di Dominika Cibulkova. La slovacca ha superato in 2 set 6-3 6-4 la tedesca Kerber vincendo a sorpresa le WTA finals di Singapore. Un risultato che da lunedì la proietterà al numero 6 della classifica mondiale. Grande delusione per la n°1 del mondo e grande favorita. La Kerber, piegata da una Cibulkova in stato di grazia, chiude la stagione con la soddisfazione di due prove dello Slam vinte a Melbourne e New York.