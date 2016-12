Tennis, Binaghi: "Errani-Vinci? Di tutto per riunirle"

11:58 - "Errani e Vinci? Faremo il possibile perché sia solo una rottura temporanea, vogliamo arrivare a Rio con i doppi al massimo della competitività". Parola di Angelo Binaghi. Il numero uno della Federtennis si è già messo al lavoro per ricucire lo strappo tra le due tenniste italiane, che hanno annunciato di volersi prendere una "pausa di riflessione". "Non escludo che Sara e Roberta possano tornare insieme già il prossimo mese a Brindisi in Fed Cup".

Oltre a Binaghi, si è mosso in prima persona Corrado Barazzutti. Il capitano di Fed Cup è volato in Florida, dove le 'Cichis' prenderanno parte al torneo di Miami, per capire se ci sono i margini per ricomporre la frattura che si è creata proprio in Fed Cup a Genova, dove il mese scorso l'Italia è stata battuta 3-2 in rimonta dalla Francia. "Un doppio è un po' come un matrimonio - sottolinea Paolo Bertolucci, ex capitano di Davis -, quando finisce è dura rimettere le cose a posto. Poi le sfumature sono tante. Sicuramente è possibile trovare un accordo per giocare un incontro ogni tanto in Nazionale".