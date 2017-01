Tennis, Australian Open: Nishikori si arrende, Federer ai quarti

Deve sudare non poco ma alla fine Roger Federer batte con merito Kei Nishikori e conquista l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione sul cemento di Melbourne. Lo svizzero si impone in cinque set 6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 contro il nipponico che cede al termine di un confronto di tre ore e 27 minuti. Avanza anche il francese Tsonga che batte in rimonta in quattro set il britannico Evans.