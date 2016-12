Tennis, Atp Pechino: Fognini cede, Nadal in finale

Dopo tre sconfitte in quattro gare nel 2015, l'ultima al secondo turno degli Us Open, Rafa Nadal si prende la rivincita su Fabio Fognini al "China Open", torneo Atp 500 che si disputa sui campi in cemento del Beijing Olympic Park di Pechino. Il mancino di Manacor si è imposto in due set 7-5, 6-3 in un'ora e 47 minuti e ha conquistato l'accesso alla finale. Per il ligure si trattatava della prima semifinale in un Atp 500 non sulla terra.