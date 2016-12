Tennis, Atp Finals: Nadal e Wawrinka ko, sarà Djokovic-Federer

Prova pressoché perfetta di Djokovic, che arrivava alla sfida coi favori del pronostico nonostante Nadal avesse vinto, giocando un ottimo tennis, tutti e tre i match del gruppo 'Stan Smith'. Il Masters, dunque, resta tabù per il maiorchino, che in carriera non è mai riuscito ad aggiudicarsi il torneo di fine anno. Il serbo invece ne ha già vinti quattro (2008, 2012, 2013 e 2014) e domenica andrà per il quinto. Djokovic festeggia anche per aver portato in parità (23-23) gli scontri diretti: è Federer l'unico tennista in attività contro cui ha perso più incontri di quelli vinti (21-22).



Nei quattro incontri del 2015 Nadal non è mai riuscito a vincere nemmeno un set, chiaro segnale della superiorità di Djokovic e anche del notevole calo avuto negli ultimi tempi dallo spagnolo. Anche a Londra non c'è storia, il numero uno al mondo si porta subito sul 3-0 nel primo set e non molla mai la presa sul match. Impressionante il bilancio di Djokovic nel 2015: 80 vittorie e 6 sconfitte, le ultime due contro Federer.



Nel suo match, Federer, che ha perso solo 3 dei 20 derby svizzeri col connazionale Stan Wawrinka, non inizia al meglio perchè perde il servizio nel quinto game e va sotto 4-2. Roger però regisce, trova il break per il 4-4 e poi ne centra un altro per il 7-5, capitalizzando le uniche due occasioni concessegli dall'avversario. Nel secondo set prosegue il trend positivo del numero 3 del mondo che vola subito sul 3-0 e poi difende il servizio fino al 6-3 finale in un'ora e 11 minuti.



Domenica alle 19, sul sintetico della O2 Arena di Londra, andrà in scena l'ennesimo duello tra Federer e Djokovic. Lo svizzero va a caccia del settimo trionfo al Masters mentre il serbo, numero uno del mondo, cerca la quinta affermazione, la quarta di fila. Nole ha battuto Roger nei due precedenti alle Finals: 7-6, 7-5 nel 2012 e per ritiro dello svizzero nel 2014, bloccato prima del via da guai alla schiena. In tutto i confronti tra i due sono 43, con Federer avanti 22-21: nel 2015 Nole ha vinto 4 volte, comprese le finali di Wimbledon e degli Us Open, mentre Roger ha vinto in 3 occasioni, l'ultima nel round robin del Masters in corso.