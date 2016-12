Scommesse nel tennis, radiati Starace e Bracciali

L'inchiesta penale è condotta dalla Procura di Cremona, da cui è partito tutto, ed è nata dall'indagine più vasta sul Calciscommesse nel periodo tra il 2007 e il 2011. Nel dettaglio Starace è accusato di aver combinato la finale del torneo di Casablanca e un incontro disputato a Barcellona contro Gimeno Traver. Più articolata invece la posizione di Bracciali, finito nel mirino degli inquirenti per alcune fitte conversazioni via chat e sms con gli ex commercialisti di Beppe Signori in relazione a diverse presunte combine.



"Trattandosi dell'esito di un processo di primo grado, non possiamo che augurarci che Bracciali e Starace riescano in quelli successivi a dimostrare di non aver commesso i gravissimi fatti per i quali sono stati condannati dal Tribunale Federale - ha commentato il presidente della Fit, Angelo Binaghi - . Daniele e Potito hanno rappresentato per molti anni l'Italia nel mondo, difendendo anche con passione la maglia azzurra in Coppa Davis, e questo non va dimenticato". "Se però anche i successivi gradi di giudizio confermassero quanto sin qui accertato dalla giustizia sportiva, o addirittura emergessero nuove responsabilità a carico di altri tesserati, il danno di immagine arrecato al tennis italiano sarebbe così grave che la Fit, dopo essere intervenuta quale parte lesa in sede disciplinare in questo procedimento, non esiterebbe a chiederne conto ai colpevoli anche in sede di giustizia ordinaria", ha poi aggiunto.