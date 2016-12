Roland Garros: vince la pioggia, Djokovic rimandato

Djokovic dovrà dunque aspettare domani per l'accesso ai quarti di finale. Il serbo, impegnato sul Philippe Chatrier, è però già a metà dell'opera con lo spagnolo Bautista Agut. Stoppato sull'1-1 anche il match tra l'austriaco Thiem e lo spagnolo Granollers, mentre gli altri ottavi Ferrer-Berdych e Goffin-Gulbis sono ancora nel primo set. Gli unici incontri conclusi di giornata sono in campo femminile: in un match che si prolungava da domenica, l'australiana Stosur ha fatto fuori la rumena Halep con un promettente 7-6(0), 6-3; la Pironkova, invece, si qualifica per la prima volta ai quarti del torneo francese grazie al 2-6, 6-3, 6-3 sulla Radwanska.