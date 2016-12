Roland Garros: Serena Williams trionfa ancora, Safarova ko

La Williams si porta a casa il primo set sfruttando la prima palla break che la Safarova le concede nel quarto game e poi mantiene il servizio con autorità. Nel secondo parziale l'americana strappa altre due volte il servizio alla ceca e sul 4-1 e 40-15 sente le mani sul trofeo. A quel punto qualcosa si inceppa: incredibile ma vero anche una campionissima come lei sente la paura di vincere. Lucie rimonta, vince cinque game di fila (4-5), perde il servizio, pareggia di nuovo e vince il tiebreak. Aver servito per il titolo e non aver chiuso la pratica sembra aver dato la mazzata decisiva a Serena, che va sotto 2-0 pure nell'ultimo set.

Partita finita? Assolutamente no. L'americana si dimentica dell'influenza e con un ruggito da leonessa infila 6 giochi consecutivi con i quali mette ko la Safarova, numero 13 Wta ma pronta a balzare nella Top ten. Esulta la Williams che a 33 anni e 8 mesi trova il 20.o Slam e vola a -2 da Steffi Graf e -4 dall'australiana Margaret Court.