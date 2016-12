Roland Garros: Roger Federer non parteciperà

Roger Federer non prenderà parte all'edizione 2016 del Roland Garros di Parigi. Il tennista svizzero, alle prese con problemi alla schiena, ha annunciato il forfait con un comunicato apparso sul profilo Facebook: "Mi dispiace, ma ho preso la decisione di non partecipare - si legge -. Non sono al 100% e non voglio rischiare di compromettere la stagione giocando questo torneo. Mi dispiace per i tifosi, ma ci vedremo a Parigi nel 2017".