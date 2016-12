Roland Garros: Muguruza da sogno, maledizione Williams

Roland Garros, primo slam per Garbine Muguruza 1 di 16 Afp Afp Roland Garros, primo slam per Garbine Muguruza Garbine Muguruza si aggiudica il primo slam della sua carriera, battendo Serena Williams 7-5, 6-4 nella finale del Roland Garros. La 23enne spagnola è la seconda tennista nata negli Anni Novanta a vincere un torneo dello slam, dopo Petra Kvitova. Per Muguruza si tratta del terzo trionfo in singolare, l'ottavo in carriera. Con questo risultato la spagnola sale al secondo posto nel ranking WTA. 2 di 16 Afp Afp Roland Garros, primo slam per Garbine Muguruza Garbine Muguruza si aggiudica il primo slam della sua carriera, battendo Serena Williams 7-5, 6-4 nella finale del Roland Garros. La 23enne spagnola è la seconda tennista nata negli Anni Novanta a vincere un torneo dello slam, dopo Petra Kvitova. Per Muguruza si tratta del terzo trionfo in singolare, l'ottavo in carriera. Può Garbine Muguruza diventare la numero uno al mondo del tennis femminile già quest'anno? A giudicare da quanto visto sul Philippe Chatrier sì. La campionessa spagnola gioca con un'autorità insolita per una 22enne, considerato inoltre che di là dalla rete ha una leggenda come Serena Williams. Eppure, grazie ad una straordinaria presenza in campo, Garbine mette in crisi l'americana che, col passare dei minuti, si innervosisce e sbaglia più del solito. Sotto di un break dopo cinque game, la statunitense reagisce subito impattando sul 4-4, ma poi perde nuovamente il servizio sul 6-5 lasciando il primo set alla spagnola.



Che nel secondo parziale replica: subito break, la statunitense non molla un centimetro e sul 5-4 annulla 4 palle match, poi però non può nulla nel dodicesimo game quando l'iberica con un morbido pallonetto chiude la contesa dopo un'ora e 45 minuti. Per Serena la maledizione continua: dopo il ko con Roberta Vinci in semifinale agli Us Open e quello in Australia all'ultimo atto con Angelique Kerber, sfuma ancora il suo 22esimo Slam in carriera. Terzo titolo invece per la Muguruza, primo sulla terra alla prima finale: vendicata la sconfitta di Wimbledon dello scorso anno. Proprio a Londra tra un mese è atteso il terzo atto tra le due campionesse.