Roland Garros: Knapp fuori, per l'Italia è già finita. Djokovic senza problemi

Si conferma il Roland Garros degli infortuni: dopo il forfait di Rafa Nadal, si ritira anche il padrone di casa Tsonga, che lascia strada libera al lettone Gulbis (fino a quel momento sotto 5-2). Nessun problema invece per Nole Djokovic che, nonostante un po' di nervosismo, stende in tre set il britannico Bedene 6-2, 6-3, 6-3: il numero uno serbo sfiderà agli ottavi lo spagnolo Bautista, vittorioso in tre set contro il croato Coric, 6-2, 6-3, 6-3. Va all'austriaco Thiem invece il derby del futuro contro il tedesco Zverev: 6-7, 6-3, 6-3, 6-3. Tutto facile invece per Ferrer nell'altro derby, quello tutto spagnolo, contro Feliciano Lopez: 6-4, 7-6, 6-1. Deve faticare un po' Tomas Berdych ma alla fine riesce a piegare l'uruguaiano Cuevas in quattro set: 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.



Nel tabellone femminile, Serena Williams non sbaglia contro l'ostica Mladenovic: 6-4, 7-6 per la numero uno statunitense che ora aspetta agli ottavi l'ucraina Svitolina, uscita vincitrice dal confronto contro la serba Ivanovic grazie ad un doppio 6-4. Avanzano anche Bacsinszky, Suarez-Navarro e Keys.