Roland Garros: Fognini travolto, Pennetta super

Finisce al secondo turno il Roland Garros di Fabio Fognini. Il tennista ligure, condizionato da un problema fisico, è stato strapazzato in tre set dal francese Benoit Paire (6-1, 6-3, 7-5). Fuori anche Paolo Lorenzi . Il toscano si è arreso al primo turno a Gilles Muller (4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4). Avanza in scioltezza Flavia Pennetta, che travolge 6-2, 6-0 la slovacca Rybarikova. Niente da fare per Camila Giorgi, battuta 6-1, 6-4 dalla spagnola Muguruza.

In campo maschile restano due gli azzurri in gara, Simone Bolelli e Andrea Arnaboldi. Giovedì nel terzo turno il bolognese sfiderà Viktor Troicki, numero 31 del seeding, mentre Arnaboldi se la vedrà con il croato Marin Cilic, vincitore degli ultimi US Open, numero 10 Atp e testa di serie numero 9. Nessuna sorpresa tra i big: volano al terzo turno Federer (6-2, 7-6, 6-3 a Granollers), Wawrinka (6-3, 6-4, 5-7, 6-3 a Lajovic), Nishikori (7-5, 6-4, 6-4 a Bellucci), Berdych (6-3, 6-7, 6-3, 6-3 a Stepanek), Tsonga (6-4, 6-1, 6-1 a Sela) e Monfils (4-6, 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 a Schwartzman).



Arriva dalle donne l'unica nota positiva per i colori azzurri a Parigi. Flavia Pennetta ottiene una vittoria convincente battendo in meno di un'ora la Rybarikova. La prossima avversaria della brindisina, che al Roland Garros ha raggiunto gli ottavi nel 2008 e 2010, sarà Carla Suarez Navarro, numero 8 del mondo e finalista agli ultimi Internazionali di Roma. La sorpresa di giornata è il ko di Simona Halep, numero 3 del ranking e del tabellone. La rumena, finalista un anno fa, è stata battuta con il punteggio di 7-5, 6-1 dalla 33enne Mirjana Lucic-Baroni, numero 70 Wta. Avanza Maria Sharapova, che liquida 6-3, 6-1 la connazionale Diatachenko.