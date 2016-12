Roland Garros: Fognini-Errani, buona la prima

Nessun problema per Fabio Fognini nell'esordio al Roland Garros. Il tennista ligure, testa di serie numero 28, ha battuto il giapponese Ito con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Debutto ok anche per Simone Bolelli, che ha liquidato il belga Darcis (6-3, 6-4, 6-3). Niente da fare per Luca Vanni, battuto in quattro set da Tomic. In campo femminile avanza Sara Errani, mentre è già fuori Roberta Vinci.

Il giorno dopo il suo 28esimo compleanno Fognini si regala una vittoria in scioltezza. Il giapponese Tatsuma Ito, mai affrontato prima, si arrende in poco più di un'ora e mezza. Al secondo turno l'azzurro affronterà il francese Benoit Paire, numero 71 del ranking Atp. Simone Bolelli impiega invece un'ora e 45 minuti per piegare la resistenza di Steve Darcis, che nel 2013 aveva battuto Nadal a Wimbledon. Prova autoritaria del bolognese, che non concede nemmeno una palla break all'avversario. Finisce al primo turno la corsa di Luca Vanni, che a 29 anni esordiva nel tabellone principale di uno Slam. Il toscano cede in quattro set a Bernard Tomic, che si impone 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, vendicando così il ko rimediato con l'azzurro nel primo turno del torneo di Madrid. Nessuna sorpresa tra i big: avanzano Murray, Berdych e Monfils.



Nel tabellone femminile esordio complicato per Sara Errani. La numero uno azzurra, testa di serie numero 17, ha sconfitto la statunitense Alison Riske con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-0. La prossima avversaria della 28enne romagnola sarà la tedesca Carina Witthoeft. Niente da fare per Roberta Vinci. La 32enne tarantina, numero 42 Wta e reduce dalla finale persa a Norimberga, si è arresa in tre set ad Alize Cornet: 4-6, 6-4, 6-1 il punteggio a favore della francese, numero 29 del seeding. Avanzano al secondo turno Sharapova, Azarenka e Suarez Navarro.