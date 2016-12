Roland Garros, Djokovic vince e diventa "Mister 100 milioni"

Nole Djokovic ha dovuto faticare due giorni e un totale di 3 ore e 12 minuti per avere la meglio, in 3 tappe, su Bautista, ma ne è decisamente valsa la pena. La vittoria contro lo spagnolo infatti, non solo ha permesso al numero uno del mondo di approdare ai quarti del Roland Garros, ma ha anche fatto di Djokovic il il primo tennista della storia a toccare quota 100 milioni di dollari vinti in carriera di soli montepremi.