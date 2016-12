Roland Garros a Djokovic, finalmente Parigi è sua

Dopo tre finali perse sulla terra rossa parigina, Novak Djokovic conquista per la prima volta in carriera il Roland Garros diventando così l'ottavo tennista della storia ad aggiudicarsi tutti e quattro gli Slam del circuito. A piegarsi di fronte al nuovo roi de Paris è lo scozzese Andy Murray, battuto in 4 set nella rivincita del Masters 1000 a Roma: 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 il punteggio finale sul Philippe Chartrier in favore del numero uno al mondo.