Rogers Cup: trionfa Murray, Djokovic ko in tre set

Andy Murray vince la Rogers Cup. Sul cemento di Montreal il tennista britannico batte il numero uno al mondo, Novak Djokovic in tre set (6-4, 4-6, 6-3) e conquista il suo undicesimo Masters 1000 (terzo in Canada), raggiungendo, al quinto posto assoluto come numero di successi nella categoria, Pete Sampras. Grazie a questa vittoria Murray scavalca anche Federer nel ranking, è lui ora il numero 2 al mondo, dietro proprio a Novak Djokovic.