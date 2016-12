Roger Federer: nuova mega villa a Wollerau

18:51 - Come festeggiare la storica vittoria in Coppa Davis con la Svizzera? Roger Federer non ci ha pensato molto, decidendo di investire ben 10 milioni di franchi (circa 8,5 in euro) in una megavilla a Wollerau sulle rive del lago di Zurigo. Cinquecento metri quadrati su tre piani, piscina sul terrazzo e vetrate che si affacciano direttamente sul lago. Federer si trasferirà con la moglie Mirka e le due coppie di gemelli. GUARDA LE FOTO