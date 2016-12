Pennetta-Fognini, una coppia al bacio

Dopo il trionfo agli Us Open Flavia Pennetta è corsa verso gli spalti per ringraziare il suo staff e salutare il fidanzato Fabio Fognini. Tra i due un bacio appassionato: l'amore va a gonfie vele e chissà che nel 2016 non convoleranno a giuste nozze o Flavia coronerà il sogno di diventare mamma.