Olimpiadi, Errani-Vinci di nuovo insieme

Una splendida notizia per il tennis italiano e per la spedizione olimpica azzurra. Con Errani e Vinci di nuovo insieme, la possibilità di una medaglia nel tennis non è più così remota. "Hanno fatto la storia del tennis italiano e non solo, hanno risolto i loro problemi e parteciperanno insieme alle Olimpiadi. Flavia Pennetta si era resa disponibile, ma il ricongiungimento di Sara e Roberta le mette automaticamente al primo posto per l'Italia" l'annuncio di Malagò. A cui ha fatto seguito la conferma della Vinci: "Dopo tutto quello che abbiamo fatto, ce lo meritiamo".



Le Chichis, che hanno conquistato 22 tornei, 5 dei quali a livello Slam, vanno alla caccia dell'oro olimpico che ancora manca nella loro bacheca. A Londra 2012 le due azzurre vennero eliminate nei quarti di finale dalle sorelle Williams che poi avrebbero vinto l'oro. Ora, risolti i problemi, sognare non costa nulla...