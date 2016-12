24 ottobre 2014 Nadal si opera il 3 novembre: niente Parigi e Master Lo spagnolo svela i suoi programmi dopo il ko con Coric a Basilea Tweet google 0 Invia ad un amico

22:20 - Rafa Nadal ha deciso. Dopo la sconfitta contro Borna Coric nei quarti di finale a Basilea, lo spagnolo ha annunciato che si opererà a breve e che non sarà in tabellone a Parigi Bercy e al Master di fine anno. "A Parigi e a Londra non ci sarò, perché mi opererò d'appendicite il 3 Novembre", ha spiegato Rafa. "Non giocherò i prossimi tornei perché io sono uno che gioca per vincere, non per fare quarti di finale", ha aggiunto.

Nadal, dunque, alza bandiera bianca. E a convincerlo, forse, è stato proprio il ko contro Coric. "Non mi pento di aver giocato a Basilea - ha precisato lo spagnolo in conferenza stampa -. Sapevo che prima o poi dovevo perdere, ma non sapevo quando sarebbe accaduto esattamente". "Tornerò nel 2015", ha assicurato Rafa, che rientrerà in campo il primo gennaio in un torneo di esibizione ad Abu Dhabi.



L'assenza del 28enne maiorchino libera un posto nelle Finals: in questo momento a prendere il posto di Nadal sarebbe il connazionale David Ferrer, numero 9 del ranking.