Lewis Hamilton rimbalzato alla finale di Wimbledon

Niente finale di Wimbledon per Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula 1 non è stato fatto entrare sulla tribuna centrale per assistere al match tra Djokovic e Federer, nonostante fosse in possesso dell'invito per il Royal Box, perché non indossava giacca e cravatta. Un brutto colpo per Ginetto che si è presentato all'ingresso con pantaloni chiari e camicia con motivo floreale non rispettando il rigido dress code. Non c'è stato nulla da fare e l'inglese della Mercedes ha dovuto assistere dalla tv alla vittoria del serbo. "Uno sfortunato equivoco", ha fatto sapere il suo portavoce.