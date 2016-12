La Giorgi rompe con la Federtennis: niente Fed Cup

E' rottura totale tra Camila Giorgi e la Federtennis . Lo ha annunciato la tennista marchigiana attraverso il suo sito internet. "Camila Giorgi ed il suo staff comunicano che in data odierna si è giunti all’interruzione dei rapporti con la Fit, che agirà come a suo tempo fatto con Simone Bolelli. Camila non parteciperà dunque alla Fed Cup, ma disputerà le qualificazioni del torneo di Stoccarda". Niente sfida con la Spagna e squalifica in arrivo.

La Federazione (per ora non commenta) ed è difficile capire i motivi di una rottura che sembra insanabile. La sfida contro le spagnole, in programma a Leida il 16 e il 17 aprile, è davvero delicata per il movimento, visto che scenderanno in campo le due top ten Muguruza e Suarez Navarro, mentre il capitano Barazzutti può contare ora su Sara Errani e non ha la certezza di avere la Vinci, che ha rinunciato al primo turno con la Francia e soffre di un problema a un tendine. La numero 43 al mondo sarebbe servita eccome, mentre ora andrà incontro a una squalifica di cui è pienamente consapevole.



Nel settembre 2008 Simone Bolelli venne squalificato per non aver accettato la convocazione per il match di permanenza in Serie B di Coppa Davis contro la Lettonia, e rimase fuori quasi due anni dalla nazionale. Il presidente Angelo Binaghi arrivò a dichiarare che Bolelli non avrebbe più giocato in Davis finché fosse durata la sua presidenza.