Kyrgios preferisce il basket al tennis

Nick Kyrgios conferma una volta di più di essere un personaggio al di sopra delle righe. Il tennista australiano, recentemente sospeso per 8 settimane per condotta antisportiva al torneo di Shanghai, ha deciso di rinunciare all'appuntamento di Rotterdam di febbraio per partecipare all' All-Star Celebrity Game della Nba . "Ha preferito il suo hobby al suo lavoro" ha commentato Richard Krajicek, il direttore del torneo olandese.

Troppo forte il richiamo del suo primo amore, quel basket a lungo praticato da adolescente e che ha anche ammesso di preferire a quella che è diventata la sua professione. Nick Kyrgios non vuole lasciarsi scappare l'occasione di scendere in campo a New Orleans con attori, musicisti, alteti ed altre celebrità per una gara all’insegna del divertimento.



L'ex tennista Ktajicek, ora direttore dell'ATP 500 di Rotterdam, ha spiegato a Nos.nl il motivo per cui è stato strappato il contratto con il tennista australiano. "Lo abbiamo fatto perché avete visto cos'è successo in Cina quando era stanco. Vogliamo vedere un top player in campo, e invece Kyrgios preferisce badare ai suoi hobby invece che alla sua professione, com'è giusto che sia perché se pensa solo al tennis per sei mesi poi scoppia. Abbiamo intenzione di trattare per il 2018, vediamo se riusciremo a far conciliare l'NBA col torneo (ride, ndr)".



Il comportamento sleale tenuto a Shanghai sta avendo anche serie ripercussioni sul portafoglio di Kyrgios, dopo che la compagnia aerea Malaysian Arlines ha deciso di rescindere il contratto con lui.