Internazionali d'Italia: Djokovic e Federer ok, sono in semifinale. Fuori Nadal

10:47 - Gli Internazionali d'Italia sono un affare per quattro. Sulla terra rossa del Foro Italico il numero uno Novak Djokovic stende in tre set un grintoso Nishikori e approda in semifinale dove ad aspettarlo c'è David Ferrer, vittorioso 2-1 col belga Goffin. Dall'altra parte del tabellone non sbaglia il numero due Roger Federer che liquida in due set Berdych e ora si prepara a sfidare il connazionale Wawrinka che ha battuto in due set (7-6 6-2) Nadal.

Ormai fa notizia quando perde un set: così come nei due turni precedenti, anche nei quarti Djokovic ha bisogno del terzo per avere la meglio del suo avversario. Nishikori, quinta testa di serie, gli ha dato filo da torcere vincendo il secondo set, ma è poi crollato psicologicamente nell'ultimo parziale: finisce 6-3, 3-6, 6-1 in un'ora e 48 minuti. Adesso Nole si prepara a sfidare Ferrer, già battuto a Miami quest'anno e proprio a Roma dodici mesi fa: lo spagnolo, numero otto al mondo, supera in poco più di due ore il belga Goffin col punteggio di 6-2, 4-6, 6-3.



Ben più a senso unico il match di Roger Federer, che a Roma non ha mai trionfato: Berdych si inchina con un doppio 6-3 e adesso si prepara a sfidare il connazionale Stan Wawrinka che in due set (7-6 6-2) ha superato Rafa Nadal.



Nel tabellone femminile continua il sogno della russa Daria Gavrilova, numero 78 Wta arrivata dalle qualificazioni, che supera 6-2, 6-4 un'altra qualificata, l'americana Christina McHale, "killer" di Sara Errani nel secondo turno e beneficiaria del ritiro della campionessa in carica Serena Williams agli ottavi: adesso affronterà la Sharapova, che ha spurato per 6-3 6-2 la Azarenka. Dall'altra parte continua la marcia della spagnola Carla Suarez Navarro che stende con secco 6-3, 6-2 la ceca Petra Kvitova, quarta testa di serie ma apparsa già in difficoltà nel match contro l'azzurra Karin Knapp. Per l'iberica adesso c'è il big match contro la numero due al mondo, Simona Halep, che stravince il derby rumeno con la qualificata Alexandra Dulgheru: 6-1, 6-0 in meno di un'ora di gioco.