Fognini soffre e batte Pella in 5 set: Italia avanti in Davis

Al termine di una sfida durata quattro giorni l'Italia batte 3-2 l'Argentina detentrice della Coppa Davis e avanza ai quarti di finale del World Group 2017 dove sfiderà il Belgio dal 7 al 9 aprile. Sul punteggio di 2-2 è determinante il successo in rimonta di Fabio Fognini per 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 in 4 ore e 17 minuti contro Guido Pella nel quarto singolare sul campo in terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires.