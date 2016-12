Fognini, dito medio al pubblico di Shanghai

12:57 - La sconfitta al primo turno con il cinese Wang (n.553 del mondo) ha innervosito Fabio Fognini, che uscendo dal campo ha rivolto il dito medio al pubblico del Grand Stand, che lo beccava con qualche fischio. C'è anche un precedente: all'ultimo Roland Garros, durante la partita poi persa con l'idolo di casa Monfils, il tennista ligure sollevò lo stesso dito al pubblico del Suzanne Lenglen, che chiaramente gli tifava contro.

La partita

Primo set estremamente equilibrato, Fognini non è in forma e non riesce a far valere la sua superiorità tecnica per piazzare il break: la sfida si trascina così al tie break dove il cinese entra in fiducia e non lascia scampo all'italiano. Nel secondo set, invece, Fabio appare scarico soprattutto a livello mentale, cede il servizio sull'1-1 a zero e poi non si riprende più. Grande gioia per Wang, che nel prossimo turno se la vedrà con il tunisino Malek Jaziri, vincitore in due set contro l'americano Donald Young.