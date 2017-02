Fed Cup: Italia e Slovacchia sull'1-1

Si chiude in parità, 1-1, la sfida tra Italia e Slovacchia dopo la prima giornata del confronto valido per il World Group II di Fed Cup. Sulla terra rossa PalaGalassi di Forlì la squadra azzurra del capitano Tathiana Garbin parte bene col successo per 6-3, 6-1 di Francesca Schiavone contro la Schmiedlova mentre nel secondo match Sara Errani perde in tre set 2-6, 6-3, 6-4 contro la Sramkova. Domani gli altri due singolari e il doppio.