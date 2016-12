Fed Cup: Errani e Giorgi flop, Italia ancora eliminata dalla Francia

Dura solo un set la resistenza di Sara Errani nel primo match di giornata: l'azzurra è brava a strappare subito il servizio all'avversaria, che però reagisce e firma l'aggancio sul 3-3. Altro break e controbreak tra settimo e ottavo gioco, poi al tiebreak la Mladenovic si impone per poi dilagare nel secondo set, dove l'azzurra esce dal campo e alza bandiera bianca dopo poco più di un'ora e mezzo.



Subito dopo tocca a Camila Giorgi, a cui non riesce firmare il pareggio - come aveva fatto ieri - e trascinare la sfida al doppio: a condannare la maceratese è la Garcia, numero 38 Wta. Match equilibrato fino al sesto gioco, poi break e controbreak, infine la Giorgi perde il servizio sul 5-3 e lascia il primo set alla francese: nel secondo parziale è invece sufficiente un break al terzo gioco per decidere la contesa, che si chiude dopo un'ora e 23 minuti.



Esulta la Francia che in semifinale sfiderà la sorprendente Olanda, mentre l'Italia andrà ancora allo spareggio per restare nel World Group.