Coppa Davis: zar Fognini, l'Italia resta nel World Group

Sette giorni dopo la splendida vittoria di Flavia Pennetta agli Us Open in finale contro Roberta Vinci, è l'Italia del tennis maschile a rispondere con il successo per 3-1 sulla Russia che permette alla squadra del capitano Corrado Barazzutti di mantenere un posto nel World Group, la "Serie A" della Coppa Davis. Avanti 2-1 dopo i primi due singolari di venerdì e il doppio di ieri, il punto decisivo del 3-1 lo ha firmato Fabio Fognini che ha battuto in tre set 7-6, 6-3, 7-6 Teimuraz Gabashvili in due ore e 36 minuti.



Il ligure, che venerdì aveva firmato il momentaneo 1-1 battendo Rublev e che ieri in coppia con Bolelli aveva vinto il doppio, ha controllato il match sul sintetico della Bajkal Arena contro un avversario comunque ostico. Nel primo set Fognini va due avanti di un break sul 4-3 e sul 6-5, ma Gabashvili replica in entrambe le occasioni e così l'azzurro è costretto al tie break, dove comunque prevale 7-4. Il secondo parziale si decide nel sesto game con Fabio che si porta sul 5-2 dopo aver strappato il servizio al russo e poi chiude 6-3.



Anche nel terzo set Fognini parte bene e vola sul 3-1 ma Gabashvili replica e pareggia sul 3-3. Si va avanti con un serrato botta e risposta e si torna al tie break: qui il ligure va avanti sul 6-2, Gabashvili riesce ad annullare quattro match point ma alla fine arriva il punto del 7-5 che permette all'Italia di gioire. Irrilevante a questo punto il secondo e ultimo singolare di giornata tra Bolelli e Rublev.



Nel quinto e ultimo singolare del confronto fra Italia e Russia, inutile ai fini del punteggio, il ct Barazzutti manda in campo Paolo Lorenzi mentre i padroni di casa rispondono con Kravchuk. L'azzurro fa il suo dovere, batte in due set 6-4, 7-6 in un'ora e 33 minuti l'avversario e permette alla nazionale di chiudere alla grande, 4-1 alla Bajkal Arena.