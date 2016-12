Coppa Davis: Seppi ko con Delbonis, 1-0 Argentina

Inizia male per l'Italia il quarto di finale del World Group di Coppa Davis contro l'Argentina . Sul campo in terra rossa di Pesaro Andrea Seppi cede in quattro set 7-6, 3-6, 6-3, 7-6 in tre ore e 42 minuti contro Federico Delbonis , mancino numero 40 del mondo. La nazionale di Barazzutti proverà a raddrizzare la situazione sabato col secondo singolare tra Fognini e Monaco e con la sfida di doppio.

Seppi inizia male il match andando sotto 0-3 nel primo set ma poi rimonta, recupera il break nel nono game e porta il discorso al tie break: qui l'altoatesino spreca un vantaggio di 3-1 e Delbonis chiude 7-4 per far suo il set. Nel secondo parziale la reazione dell'azzurro è veemente: subito break, vantaggio di 3-0 e poi difesa della battuta per il 6-3 che vale l'1-1. Nel terzo set Seppi accusa problemi fisici alla schiena e richiede l'intervento del medico, poi nell'ottavo game perde la battuta e Delbonis si porta sul 5-3 che poi diventa 6-3 e 2-1 nella partita.



Il quarto parziale è molto combattuto, il mancino di Azul mette a segno il break per salire 6-5 e sembra di fatto finita ma Seppi reagisce immediatamente, fa il controbreak e rimanda il discorso al tie break: qui nessuno dei due difende a dovere il servizio ma Delbonis limita gli errori e chiude 7-3, regalando il primo punto all'Argentina.