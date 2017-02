Coppa Davis: Lorenzi più Seppi, 2-0 Italia

L'Italia parte come meglio non avrebbe potuto e chiude la prima giornata in vantaggio 2-0 sull'Argentina campione in carica nello scontro valido per il primo turno del World Group 2017 di Coppa Davis. Nel primo match sul campo i terra rossa di Buenos Aires Paolo Lorenzi supera 6-3, 6-3, 6-3 Guido Pella mentre Andreas Seppi, in campo al posto di Fabio Fognini, batte 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 Carlos Berlocq. Sabato il doppio, domenica due singolari.