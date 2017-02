Coppa Davis: Lorenzi batte Pella, 1-0 Italia

Debutto coi fiocchi per l'Italia che si porta sull'1-0 contro l'Argentina campione in carica nel primo turno del World Group 2017 di Coppa Davis. Paolo Lorenzi, numero 43 del mondo, supera nettamente Guido Pella in tre set 6-3, 6-3, 6-3 in due ore e 27 minuti nel primo singolare sul campo in terra battuta del Parque Sarmiento di Buenos Aires e regala agli azzurri il primo punto. A seguire Andreas Seppi contro Carlos Berlocq.