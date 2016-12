Coppa Davis: ko anche Fognini, disfatta Italia

15:53 - E' una disfatta per l'Italia del tennis maschile che crolla 3-2 ad Astana col Kazakistan nel primo turno del World Group 2015 di Coppa Davis. Gli azzurri di capitan Barazzutti, avanti 2-1 dopo il doppio di ieri, rovinano tutto nei due singolari odierni: Andreas Seppi cede in tre set a Kukushkin mentre Fabio Fognini perde al quinto set dopo una maratona di 3 ore e 40 minuti contro Aleksandr Nedovyesov, numero 130 del mondo.

Sul veloce del National Tennis Centre di Astana Andreas Seppi, che venerdì aveva firmato il punto del momentaneo 1-1 col successo su Golubev, spreca il match ball per l'Italia nel primo singolare della domenica crollando in poco più di due ore in tre set 7-6(8), 6-0, 6-4 contro Mikhail Kukushkin, già vincitore contro Bolelli nella partita d'esordio dello scontro tra gli azzurri e il Kazakistan.

L'altoatesino, numero 35 del ranking Atp, nel primo set ha lottato, ha recuperato un break, ha salvato un set point sul 6-5 ma poi ha ceduto in un tiratissimo tie break chiuso 10-8 per Kukushkin. Il secondo set è tutto semplice per il kazako numero 58 del mondo che travolge Seppi 6-0 mentre nel terzo Andreas perde subito il servizio e non riuscirà più a recuperarlo, cedendo 6-4. Decisiva diventa ora la sfida tra Fabio Fognini, al debutto in singolare dopo la vittoria di ieri in doppio, contro Aleksandr Nedovyesov, numero 130 del mondo ma da non sottovalutare