Coppa Davis: Italia ok nel doppio, 2-1 sulla Russia

L'Italia si porta sul 2-1 nello spareggio di Coppa Davis contro la Russia, valido per restare nel World Group 2016, in corso alla Bajkal Arena di Irkutsk in Siberia. A regalare il secondo punto agli azzurri sono stati Simone Bolelli e Fabio Fognini che nel doppio hanno avuto la meglio in quattro set su Evgeny Donskoy e Konstantin Kravchuk col punteggio di 7-5, 2-6, 7-6, 7-6. Domani i singolari Fognini-Gabashvili e Bolelli-Rublev.