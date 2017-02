Coppa Davis: Italia ko nel doppio, l'Argentina è ancora viva

Al termine di una battaglia infinita risolta solamente al tie-break del quinto set, Leo Mayer e Carlos Berlocq battono Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio (6-3, 6-3, 4-6, 2-6, 7-6) e tengono in gioco l'Argentina nella sfida contro l'Italia, valida per il primo turno di Coppa Davis, in corso sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires. Ora gli azzurri conducono 2-1, saranno decisivi i singolari in programma domani.