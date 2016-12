Caroline Wozniacki esclusa dalle Olimpiadi di Rio: poche presenze in Fed Cup

Caroline Wozniacki non sarà portabandiera della Danimarca alle Olimpiadi di Rio. Di più: la tennista non parteciperà affatto ai Giochi. L'esclusione è stata ufficializzata dalla Itf, che ha motivato la decisione con il numero insufficiente di presenze in Fed Cup maturate dall'atleta. La federazione danese ha annunciato ricorso che verrà esaminato giovedì 20 giugno.