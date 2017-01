Australian Open, trionfa Roger Federer: Nadal piegato in cinque set

Il re è tornato. Il re è Roger Federer. A Melbourne lo svizzero conquista il 18esimo titolo dello Slam battendo nella finale degli Australian Open Rafa Nadal 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3. Battaglia epica, durata tre ore e 37 minuti. Federer, 35 anni, non trionfava in uno Slam da Wimbledon 2012. Si tratta del quinto titolo in Australia per lo svizzero, che si prende la rivincita sullo spagnolo che lo aveva sconfitto qui nel 2009.