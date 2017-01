Australian Open: Serena Williams non si ferma, è in semifinale

Non conosce ostacoli la marcia di Serena Williams agli Australian Open: la 35enne statunitense, opposta ai quarti alla britannica Johanna Konta, se ne libera con un perentorio 6-2, 6-3 e approda senza problemi in semifinale dove affronterà la coetanea croata Mirjana Lucic-Baroni che, a sorpresa, elimina in tre set la ceca Karolina Pliskova (6-4, 3-6, 6-4). Nel torneo maschile Dimitrov spazza via Goffin in tre set e va in semifinale.