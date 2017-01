Australian Open: Nadal stende Dimitrov al quinto set, è finale con Federer

Rafael Nadal raggiunge Roger Federer nella finalissima degli Australian Open 2017, in programma domenica alle 9.30 ora italiana. Dopo una maratona durata quasi 5 ore lo spagnolo supera 3-2 (6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4) il bulgaro Grigor Dimitrov e va a caccia del 15esimo titolo in uno Slam. L'ultima volta fu il Roland Garros 2014 vinto contro Djokovic. Gli scontri diretti tra Nadal e Federer sorridono al maiorchino, in vantaggio 23-11.