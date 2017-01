Australian Open, Nadal: "Finale un sogno, giocare contro Federer un privilegio"

É un Nadal stanco ed entusiasta quello che esce vittorioso dalla semifinale degli Australian Open contro Grigor Dimitrov. Dopo quasi 5 ore di scambi, lo spagnolo quasi non ci crede: "Non avrei mai sognato di arrivare in finale qui nel secondo torneo dell'anno". Nadal affronterà in finale il rivale storico Roger Federer domenica mattina: "Spero di recuperare bene. Giocare contro di lui è un privilegio".

Ancora Federer contro Nadal. Sei anni dopo il Roland Garros 2011 sono ancora uno contro l'altro. Se per Federer è stato relativamente semplice aver la meglio sul connazionale Wawrinka, il maiorchino ha dovuto sudare per superare un coraggioso Dimitrov: "Ha giocato in maniera fantastica, è stata una bellissima partita". "Mi sono divertito, sono felice e vi ringrazio per i grandi incoraggiamenti. Qualificarsi in finale dopo una partita come questa è fantastico".



Lo spagnolo rivela poi un aneddoto che testimonia quanto la rivalità tra lui e Federer sia assolutamente sportiva e ricca di stima reciproca: "Pochi mesi fa abbiamo inaugurato la mia accademia a Maiorca. Dovevamo giocare una partita di esibizione ma lui aveva male al ginocchio ed io al polso. Alla fine abbiamo potuto giocare solo qualche colpo. In quel momento non avremmo mai pensato di ritrovarci l'uno conto l'altro nella finale di domenica".